No sabemos si los aruser@s sentirán lo mismo que nosotros, pero por aquí tenemos los pelos de punta escuchando cantar a Andy y Lucas, en una de las últimas ocasiones, su 'Tanto la quería'. El dúo gaditano se baja de los escenarios por un tiempo indeterminado, no sin antes dar una última, aunque pequeña gira.

El motivo de su adiós no es otro que una cardiopatía que sufre Lucas, pero ojo, porque no descartan volver a las andadas. "Hasta aquí hemos podido llegar con la salud. Si él se recupera no tengáis dudas de que va a volver porque es un tío superenérgico... y superpesado con todo", bromea su compañero. "Yo mismo le riño y le digo 'tío, para un poco'".

En la misma línea se pronuncia la madre del cantante, que ha decido llevar la situación con optimismo, al igual que su hijo. "Unas amigas me dijeron: 'Mari, dile al Lucas que todo el barrio de la Laguna le apoyamos, que rezamos por él' y yo les dije 'guapa, que mi hijo no se va a morir mañana, por Dios, que me estáis asustando".