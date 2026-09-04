De Sydney Sweeney a Blanca Suárez: los españoles se unen a Hollywood en la fiesta 'Armani Beauty' de Venecia

Famosos españoles como Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre o Blanca Suárez se han unido a internacionales como Sydney Sweeney o Jonathan Bailey como embajadores de Armani en su cena de gala en Venecia.

'Armani beauty' ha conquistado Venecia con su exclusiva cena de gala en el Festival, donde han posado todos sus embajadores. "Me encanta cuando juntan rostros conocidos nacionales, como Eugenia Silva, Miguel Ángel Silvestre o Blanca Suárez, con internacionales como Sydney Sweeney, Jonathan Bailey o la modelo Vittoria Ceretti, novia de Leonardo Dicaprio", destaca Tatiana Arús, que muestra los looks en este vídeo de Aruser@s.

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