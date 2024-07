Alfonso Arús reproduce en Aruser@s un vídeo viral en el que Leo Harlemcritica los nombres de usuario en las redes sociales. "Yo veo los nombres de la gente en Twitter y en Facebook y digo: 'Qué dolor...'", expone el cómico durante su monólogo en una 'Ted Talk'.

"No me fío de Cocorico25, es que no espero nada bueno de Cocorico25", explica Harlem, que añade: "Llamadlo intuición, pero es lo que hay". En el plató, todos los tertulianos comparten la opinión del humorista leonés sobre los nombres de usuario.

"Menos mal que a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de esto y lo vas cambiando", declara Tatiana Arús, mientras que Òscar Broc dice que cuando llevan muchos números al final no sabes si es una persona o un bot. Por su parte, Alfonso Arús compara estos nombres con los de los toros de San Fermín y opina que no hay tanta diferencia entre ellos.