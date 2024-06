"No tengo ni la más mínima duda de que jamás diría esas cosas de mí, pero llamar 'rata cochina', 'cerdo' o 'enano' a tu jefe en un grupo de WhatsApp no es motivo de despido", comenta Alfonso Arús a El Sevilla introduciendo así el tema de la noticia. "Yo jamás le diría esto don Alfonso, pero los compañeros no me han metido nunca en el grupo de WhatsApp, será porque saben que yo jamás le diría algo así, no sé qué hablarán los compañeros", le responde El Sevilla que deja claro que nunca le insultaría.

El artista que asegura tener una cátedra en insultos y asegura que nunca ha escuchado 'pelo muerto' aunque analizándolo el colaborador opina que es como decirle al jefe que no es nada o que no es nadie. Pero El Sevilla tiene claro que se queda con el insulto 'rata cochina'. "Está utilizando la figura retórica del símil o comparación y con eso nos ahorramos explicar lo que le queremos decir", explica el cantante que expone que "al sustantivo rata le añadimos el adjetivo cochina porque no hay nada más desagradable que una rata y nada más asqueroso que un cerdo, entonces estamos diciendo que ese jefe es una rata y además dentro de las ratas es la más puerca"

El líder de los Mojinos Escocíos califica esta noticia en tres palabras: desahogo, rencor y consuelo. "Desahogo el que tiene una persona cuando insulta, rencor el que tiene el jefe porque nunca se le va a olvidar lo que le dijo y consuelo porque tarde o temprano ese empleado terminará despedido, tendrá el consuelo de que tenía razón sobre la opinión de su jefe", desarrolla el colaborador.