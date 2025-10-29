Ahora

Leo Harlem carga contra todas las leyes educativas: "Al final nos toca la LOTE, lo olvidas todo enseguida"

"Si nos hacen un examen no aprueba nadie ni párvulos", asegura Leo Harlem, que carga contra todas las leyes educativas: desde LOGSE a LOMCE.

Alfonso Arús presenta el último 'zasca' de Leo Harlem, quien arremete contra "todas las leyes educativas". El cómico señala que "pese a que todos hemos estudiado", a la hora de la verdad, y si nos hacen un examen, "no aprueba nadie ni párvulos".

"Da igual la ley educativa que nos toque, la LODE, LOGSE, LOE, LOMCE, LOMLOE... Las siglas cambian, pero la ley es siempre la misma", asegura el humorista, que zanja el debate con su particular toque de humor: "Al final, es la LOTE, lo olvidas todo enseguida". "En cuanto dejas de estudiar, ¡vámonos!", ríe Harlem.

Desde el plató de Aruser@s, estando de acuerdo con el cómico. "Yo he olvidado todo", asegura Alfonso Arús, mientras que María Moya cree que "si miráramos los cuadernos de cuando éramos pequeños, algo se nos queda".

