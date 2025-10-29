Ahora

Alfonso Arús, sobre Nagore, la socia rojilla de 8 años que analiza al Osasuna como una experta: "Es mini Maldini"

"Está para que la fiche el staff técnico de Osasuna", comenta entre risas Arthur Arús, tras presentar el vídeo viral de Nagore, la rojilla de 8 años que arrasa en redes con su análisis técnico del partido.

Arthur Arús presenta en el plató de Aruser@s el cómico momento deportivo que está arrasando en redes. Se trata de Nagore, una socia de Osasuna que a sus ocho años analiza al equipo como una auténtica experta.

La pequeña rojilla responde sin pelos en la lengua a todas las preguntas de la reportera y sorprende a los seguidores con su análisis táctico: "Me gusta más Lisci; Vicente Moreno no hacía dos bloques y este sí. Él hacía bloque bajo, en lugar de bloque alto. Lisci hace bloque alto y bloque bajo". Tampoco Budimir se libra: "Está un poco dormido y todavía no ha espabilado".

Desde el plató, Alfonso Arús asegura que la niña es "sensacional". "Está para que la fiche el staff técnico de Osasuna", comenta Arthur Arús, a lo que el presentador del programa añade: "Es como Maldini, pero en mini".

Angie Cárdenas concluye el viral asegurando que, viendo su potencial, "podría estar en los zascas".

