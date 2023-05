Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las respuestas de Laura Escanes al tiktoker Nyxell, quien le ha preguntado sobre alguna cosa que su madre no sepa. "Mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida", confiesa la instagramer al joven, que no puede evitar poner una cara de sorpresa y responder: "Wow".

"Y mi madre no lo va a saber porque nadie se lo va a enviar, ¿vale?", pide Laura Escanes a cámara, y es que la instagramer afirma que le da "vergüenza": "No hace falta, aunque si lo sabe no me va a decir nada".

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que esto es "un zasca" porque si ahora dice que tiene el mejor sexo, significa que el de antes no era tan bueno. "Es prescindible", destaca el presentador sobre la confesión de Laura Escanes, quien, para Tatiana Arús, va a dar "donde duele".