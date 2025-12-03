Ahora
Kim Kardashian, la única famosa capaz de hacer la competencia a Melania Trump con su decoración de Navidad

Navidad

Kim Kardashian, la única famosa capaz de hacer la competencia a Melania Trump con su decoración de Navidad

Kim Kardashian ha contratado a un conocido pianista para que toque todas las mañanas de diciembre en su casa y ha comprado una gran cantidad de árboles de Navidad. Puedes ver su decoración en este vídeo.

Tatiana Arús repasa en este vídeo cómo los famosos están preparando sus casas para Navidad. Por ejemplo, el elfo travieso de Luis Fonsi, que "ha defecado junto con el remo en una tostada": "Es el desayuno que le ofrecen a su hijo y mucha gracia no le ha hecho". "La cara de asco del pobre niño...", destaca la colaboradora de Aruser@s al ver este vídeo, donde Angie Cárdenas resalta que "el niño es igual que el padre".

Por otro lado, Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo ha decorado Camilo con Eva Luna y sus hijos el árbol de Navidad. Aunque, sin duda, quien más llama la atención por su decoración navideña es Kim Kardashian. "Ya tenemos pianista y árboles", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que "es la única que puede hacer la competición de decoración navideña a Melania Trump".

El pianista es Philip Cornish, un conocido pianista al que Kim Kardashian ha contratado para despertar todos los días de Navidad a sus hijos con su música. "Le lleva contratando desde 2021 para tocar el piano todas las mañanas de diciembre", cuenta Tatiana Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Portazo de Junts a Sánchez pese a su intento de acercamiento: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada"
  2. Mazón empieza su vida como expresident: oficina nueva, dos asesores, coche oficial y 8.000 euros más por una comisión que no se reúne desde hace 5 años
  3. Trump vuelve a amenazar con ataques terrestres en Venezuela: "Vamos a acabar con esos hijos de perra"
  4. La Fiscalía Anticorrupción rechaza archivar el caso Montoro: "No es una causa política, son actos graves de corrupción"
  5. Más frío, nieve, nieblas y olas de hasta seis metros: el fuerte temporal pone en alerta nueve comunidades
  6. El Gobierno eleva a nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el radio del primer foco