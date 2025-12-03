Kim Kardashian, la única famosa capaz de hacer la competencia a Melania Trump con su decoración de Navidad

Kim Kardashian ha contratado a un conocido pianista para que toque todas las mañanas de diciembre en su casa y ha comprado una gran cantidad de árboles de Navidad. Puedes ver su decoración en este vídeo.

Tatiana Arús repasa en este vídeo cómo los famosos están preparando sus casas para Navidad. Por ejemplo, el elfo travieso de Luis Fonsi, que "ha defecado junto con el remo en una tostada": "Es el desayuno que le ofrecen a su hijo y mucha gracia no le ha hecho". "La cara de asco del pobre niño...", destaca la colaboradora de Aruser@s al ver este vídeo, donde Angie Cárdenas resalta que "el niño es igual que el padre".

Por otro lado, Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo ha decorado Camilo con Eva Luna y sus hijos el árbol de Navidad. Aunque, sin duda, quien más llama la atención por su decoración navideña es Kim Kardashian. "Ya tenemos pianista y árboles", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que "es la única que puede hacer la competición de decoración navideña a Melania Trump".

El pianista es Philip Cornish, un conocido pianista al que Kim Kardashian ha contratado para despertar todos los días de Navidad a sus hijos con su música. "Le lleva contratando desde 2021 para tocar el piano todas las mañanas de diciembre", cuenta Tatiana Arús.

