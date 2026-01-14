El 'zasca' de Aureliano Manzano a Kiko Rivera: "Es un bollito de pan caducado"

"Tiene razón la familia de Lola García, ¡no puede estar tranquila con que su hija esté con este loquito de Kiko Rivera!", afirma Manzano entre risas.

Kiko Riveraha rehecho su vida junto a Lola García, la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su divorcio de Irene Rosales. El tema ha sido comentado en el programa 'Estando Contigo', donde el periodista se cuela en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s por su particular comentario sobre el hijo de Isabel Pantoja.

"Lo que ha pasado es que la familia de Lola, al parecer, no está nada contenta con esta relación. ¡Y tiene usted mucha razón, no puede estar tranquila con que su hija esté con este loquito!", afirma Manzano, a lo que su compañero de tertulia interviene señalando: "¡Si Kiko es como un bollo de pan!". "Un bollito de pan caducado", remata Manzano entre risas.

Desde Aruser@s, la tertuliana María Moya aporta su visión: "Es verdad que, con la fama que tiene, te enteras de que sale con Kiko y, a priori, no es el mejor yerno".

