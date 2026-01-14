Ahora

Zascas

El 'zasca' de Aureliano Manzano a Kiko Rivera: "Es un bollito de pan caducado"

"Tiene razón la familia de Lola García, ¡no puede estar tranquila con que su hija esté con este loquito de Kiko Rivera!", afirma Manzano entre risas.

El 'zasca' de Aureliano Manzano a Kiko Rivera: "Es un bollito de pan caducado"

Kiko Riveraha rehecho su vida junto a Lola García, la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su divorcio de Irene Rosales. El tema ha sido comentado en el programa 'Estando Contigo', donde el periodista se cuela en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s por su particular comentario sobre el hijo de Isabel Pantoja.

"Lo que ha pasado es que la familia de Lola, al parecer, no está nada contenta con esta relación. ¡Y tiene usted mucha razón, no puede estar tranquila con que su hija esté con este loquito!", afirma Manzano, a lo que su compañero de tertulia interviene señalando: "¡Si Kiko es como un bollo de pan!". "Un bollito de pan caducado", remata Manzano entre risas.

Desde Aruser@s, la tertuliana María Moya aporta su visión: "Es verdad que, con la fama que tiene, te enteras de que sale con Kiko y, a priori, no es el mejor yerno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados
  2. Yolanda Díaz: "El PSOE quiere dar dinero público a los caseros por cumplir la Constitución, es el mundo al revés"
  3. El exjefe de los Bomberos declara ante la jueza de la DANA que se rebajó el texto del Es-Alert para hacerlo menos "alarmista"
  4. DIRECTO | Dinamarca y Groenlandia mandan a sus ministros de Exteriores a ver a Vance y Rubio en la Casa Blanca
  5. Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y le hace "responsable de la pérdida de vidas civiles inocentes"
  6. La doctora Elisa Pinto señala a López Madrid en su declaración: "Él tenía el poder. Me iba a destruir personal y profesionalmente, como hizo"