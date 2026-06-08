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Kiko Rivera explota contra un 'hater' en pleno show: "La cantante es mi madre, tienes que saber dónde vienes"

Kiko Rivera protagoniza un tenso momento durante una actuación en Archena (Murcia) al responder desde el escenario a un asistente que le recriminó su actuación.

Kiko Rivera explota contra un 'hater' en pleno show: "La cantante es mi madre, tienes que saber dónde vienes"

Kiko Riverase cuela en los 'zascas' de Aruser@s por su incómodo episodio durante su show celebrado este sábado en Archena, Murcia. Mientras se encontraba sobre el escenario, una persona del público le criticó cuestionando su faceta como artista, algo a lo que el DJ no dudó en responder. "Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre, y además lo hace de puta madre. Tienes que saber dónde vienes", explotó Kiko Rivera, antes de pinchar una canción que dedicó expresamente al espectador que le había increpado.

"¡Aviso a navegantes!", exclama Alfonso Arús tras escuchar el 'dardazo'. "Al final también canta; cuando tienes una canción y la cantas...", señala la colaboradora Tatiana Arús.

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