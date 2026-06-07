Pilar Vidal: "Me da rabia que siempre se utilice que Kiko Rivera salva a las mujeres; Lola ya era Lola en el mundo del baile cuando lo conoció"

La periodista ha salido en defensa de la pareja del hijo de Isabel Pantoja, señalando que ella ya tenía "su academia de baile" antes de empezar su relación con Kiko.

Pilar Vidal ha reaccionado en La Roca a una información de la revista 'Lecturas' que apunta a que Kiko Rivera va a invertir dinero en la escuela de baile de Lola, su pareja. "Lola ya tenía una academia de baile y yo sé que tiene ofertas televisivas muy suculentas", ha expresado la periodista.

En este sentido, Vidal ha afirmado que Lola tiene ofertas en televisión "relacionadas con su carrera profesional". "Ella podría ser jurado en algún reality de baile o participar en algún reality, pero yo creo que ella más bien ella quiere seguir con su profesión porque le va muy bien", ha opinado, a lo que ha añadido: "Me da rabia que siempre se utilice que Kiko salva a las mujeres". "Lola ya era Lola en el baile cuando conoció a Kiko, otra cosa es lo que haga televisivamente", ha concluido.

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