Katy Perry y Anitta lo dan todo con sus actuaciones en la inauguración de Los Ángeles del Mundial de Fútbol

Tras ver las actuaciones de Katy Perry y Anitta en la inauguración del Mundial en Los Ángeles, Alfonso Arús recuerda la "floja" actuación de Shakira en México: "Ya la hemos visto muchas veces con las chicas de la coreografía".

Katy Perry ha emocionado con su actuación en la ceremonia inaugural del Mundial en Los Ángeles, donde la cantante ha cantando con un niño de 10 años. Además, Anitta también ha causado sensación al ritmo de 'Goals' con LISA. Por otro lado, Alfonso Arús confiesa que la ceremonia en la que actuó Shakira en México le pareció "muy floja": "Ver a Shakira con las chicas de la coreografía lo hemos visto muchas veces, siendo en EEUU y México me esperaba otra cosa".

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