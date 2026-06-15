Ahora

Mundial 2026

Katy Perry y Anitta lo dan todo con sus actuaciones en la inauguración de Los Ángeles del Mundial de Fútbol

Tras ver las actuaciones de Katy Perry y Anitta en la inauguración del Mundial en Los Ángeles, Alfonso Arús recuerda la "floja" actuación de Shakira en México: "Ya la hemos visto muchas veces con las chicas de la coreografía".

Katy Perry y Anitta lo dan todo con sus actuaciones en la inauguración de Los Ángeles del Mundial de Fútbol

Katy Perry ha emocionado con su actuación en la ceremonia inaugural del Mundial en Los Ángeles, donde la cantante ha cantando con un niño de 10 años. Además, Anitta también ha causado sensación al ritmo de 'Goals' con LISA. Por otro lado, Alfonso Arús confiesa que la ceremonia en la que actuó Shakira en México le pareció "muy floja": "Ver a Shakira con las chicas de la coreografía lo hemos visto muchas veces, siendo en EEUU y México me esperaba otra cosa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El ataque israelí a Libano hace tambalear el acuerdo EEUU-Irán con una posible nueva ofensiva en el horizonte
  2. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  3. Suiza rechaza en referéndum limitar la migración y el asilo para frenar el crecimiento de la población
  4. "En la cura está la solución y hay que luchar por ella": 2.000 personas participan en la Carrera por la ELA por "más ayudas"
  5. Persecución de película en Torrent: seis motoristas detenidos, dos de ellos menores, por conducción temeraria
  6. Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca