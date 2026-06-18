Kate Middleton regresa a Ascot con el príncipe Guillermo tras dos años de ausencia

Después de que el rey Carlos y la reina Camila dieran el pistoletazo de salida a las carreras de Ascot, Kate Middleton ha reaparecido junto al príncipe Guillermo tras dos años de ausencia. La princesa de Gales ha sorprendido al lucir un vestido amarillo. "Algunos entendidos dicen que quizá ha desafiado un poco al protocolo", señala Tatiana Arús, que explica que el protocolo del evento indica que hay que acudir con tonos pastel. Sin embargo, la colaboradora de Aruser@s indica que eso era "en un inicio, pero en los últimos años ya se ha validado los colores vibrantes". Por otro lado, su marido ha llevado una flor del mismo color.

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