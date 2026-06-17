El rey Carlos y la reina Camila dan el pistoletazo de salida a las carreras de Ascot

"Me encanta que no dejen mostrar el ombligo pero sí dejen lucir un sombrero horroroso", afirma Alfonso Arús tras ver a los reyes de Inglaterra dar el pistoletazo de salida a las carreras de Ascot.

Alfonso Arús enseña cómo los reyes Carlos y Camila han seguido la tradición y han dado el pistoletazo de salida a las carreras de Ascot, uno de los eventos royal más importantes para la familia real británica. "Lo que marca el protocolo es que no se puede enseñar ni hombro ni ombligo, tiene que ir todo cubierto para mantener la exhibición de poder", explica Tatiana Arús en el plató, donde el presentador de Aruser@s bromea: "Me encanta que no dejen mostrarlo pero si dejen lucir un sombrero horroroso". Por otro lado, Tatiana Arús enseña los looks de las invitadas, entre las que estaba Harriet, nuera de la princesa Ana, que ha debutado en Ascot.

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