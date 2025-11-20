Ahora
Callos, flamenco, churros... una joven española disfruta de la fiesta española en Japón: "Esto es surrealista"

Viral

Callos, flamenco, churros... una joven española disfruta de la fiesta española en Japón: "Esto es surrealista"

"A los españoles nos encanta Japón, pero, ¿sabéis que a los japoneses también les gusta España?", pregunta esta joven española que ha acudido a una fiesta española en Tokio, donde hay desde paella a callos.

Una española ha visitado una fiesta española en Japón, donde ha descubierto el amor de los japoneses por España. "A los españoles nos encanta Japón, pero, ¿sabéis que a los japoneses también les gusta España?", pregunta Leire al comenzar el vídeo, donde muestra cómo es la fiesta española en el país asiático.

"Esto es surrealista", destaca la joven española, que enseña cómo en la fiesta hay de todo: "Es una fiesta española que hacen en Tokio todos los años y hay paella, churros, callos, crema catalana, tapas, cervezas...". "Hay muchísima gente, está petado este sitio", afirma Leire, que destaca que, incluso, hay gente vestida de "todos los equipos de fútbol que hay en España".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Nos duele mucho"
  2. Bolaños asegura que la Justicia vive "la mayor transformación en décadas": "Es necesaria para pasar del siglo XIX al XXI. Yo haré lo que necesita nuestro país"
  3. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después
  4. Meta, obligada a indemnizar con 479 millones a 87 medios de comunicación por competencia desleal en Facebook e Instagram
  5. Trump aprueba un plan de paz para Ucrania que incluye cesiones de territorio ucraniano a Rusia
  6. La AEMET alerta de nevadas a 500 metros en el norte peninsular que podrían afectar a "vías de comunicación importantes"