Callos, flamenco, churros... una joven española disfruta de la fiesta española en Japón: "Esto es surrealista"

Una española ha visitado una fiesta española en Japón, donde ha descubierto el amor de los japoneses por España. "A los españoles nos encanta Japón, pero, ¿sabéis que a los japoneses también les gusta España?", pregunta Leire al comenzar el vídeo, donde muestra cómo es la fiesta española en el país asiático.

"Esto es surrealista", destaca la joven española, que enseña cómo en la fiesta hay de todo: "Es una fiesta española que hacen en Tokio todos los años y hay paella, churros, callos, crema catalana, tapas, cervezas...". "Hay muchísima gente, está petado este sitio", afirma Leire, que destaca que, incluso, hay gente vestida de "todos los equipos de fútbol que hay en España".

