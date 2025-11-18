Karol G aviva los rumores de su ruptura con Feid con el adelanto de su nuevo tema: "No hubo futuro, pero hubo verdad"

Tras meses de rumores por una posible ruptura entre Karol G y Feid, la artista ha compartido en redes un adelanto de su nuevo tema en el que habla de una separación. ¿Será la confirmación de su ruptura?

Karol G ha anunciado a través de sus redes sociales que el próximo jueves 20 de noviembre lanzará una colaboración con Tainy. La cantante ha compartido un vídeo en el que según algunos rumores estaría hablando se su supuesta ruptura con Feid.

Puedes ver el adelanto en el vídeo principal de esta noticia, donde se escucha a la artista decir frases como "no hubo futuro, pero hubo verdad" o "en ese silencio después de amarnos entendí que hay amores que solo acaban en una noche".

Por otro lado, la sobrina de la artista ha enternecido a las redes sociales con su reaccionar al escuchar cantar a su tía. "¿Cuál ponemos de la tía?", pregunta la madre de la pequeña, quien lo da todo bailando los temas de Karol G. "A la niña le gustaría igual Karol G siendo su tía o no", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.