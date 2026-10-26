Alfonso Arús alucina con la reconstrucción del rostro de los denisovanos: "¿Venimos de estos guapísimos?"

Aruser@s muestra cómo sería el aspecto de esta especie humana que convivió con nuestros antepasados y cuya apariencia ha podido reconstruirse a partir de restos fósiles.

Alfonso Arús ha descubierto en Aruser@s cómo podría haber sido el rostro de los denisovanos, un grupo humano extinto que compartió época con otras especies, como los neandertales y los Homo sapiens.

"En 2008 se encontró un trozo de dedo, pero no se sabía hasta ahora porque faltaba armar el puzle entero", explica Alba Sánchez. La colaboradora detalla que los investigadores han unido diferentes restos para reconstruir la apariencia de este homínido, en una especie de "Frankenstein" científico.

Pero la imagen no ha terminado de convencer al presentador. "¡Pues es muy feo! ¿Venimos de estos guapísimos?", comenta Alfonso Arús entre risas.

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