Juan y Medio, sobre la condena de Iñaki Urdangarin: "Fue desproporcionada"

A pocas semanas de la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin, el presentador Juan y Medio se ha pronunciado sobre algunas confesiones de el exduque de Palma en 'La tarde, aquí y ahora'.

Apenas semanas antes de que Iñaki Urdangarin publique sus memoria, previstas para el 12 de febrero, algunas de sus revelaciones ya han llegado a los medios de comunicación. Las confesiones delexmarido de la infanta Cristina se han convertido en tema de conversación y han generado un intenso debate en el programa presentado por Juan y Medio.

"Él dice que su condena ha sido desproporcionada. ¿Estáis de acuerdo?", preguntaba el presentador a las colaboradoras del espacio. A lo que el almeriense no dudó en posicionarse: "Yo creo que sí, fue desproporcionada". "De esos casos en los que se cogen chivos expiatorios y pagan por lo que muchos hacen, porque llega un momento de hartazgo en el que dicen: 'Este ya no tiene quien lo defienda, le vamos a dar para el pelo'", asegura.

El presentador reconoce que Urdangarin cometió errores, pero pide mesura en el castigo: "¿Que lo ha hecho mal? Sí. ¿Que hay que condenarlo? Sí. Pero no ensañarse".

Desde el plató, los tertulianos debaten sobre el alcance de las penas. "En general, los delitos económicos no me parece que se tengan que solventar en la cárcel. Yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero, y con intereses", opina Alfonso Arús.

