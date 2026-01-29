Ahora

Alfonso Arús, al reto del 'Movimiento OFF' que propone un febrero sin redes sociales: "¿Nos quieren hundir?"

Con la llegada de febrero, una iniciativa nacida en España y con vocación internacional invita a desconectarse de las redes sociales durante 28 días: 'OFF February'.

Despedimos el mes de enero y arrancamos febrero con un reto mundial que invita a desconectarse de las redes sociales durante los 28 días del próximo mes. "Creo que nadie lo va a cumplir", advierte Alfonso Arús.

Se trata de una iniciativa de 'Movimiento OFF'que quiere impulsar a escala mundial, aunque está promovida desde España. "Además, Madrid se convertirá en la sede del primer OFF Festival con una agenda de encuentros, conciertos de música y actividades para hablar de cómo no estar conectados a las redes sociales mejora nuestra vida", detalla la colaboradora Alba Sánchez.

"¿Y si al final se consigue estar un mes sin redes, hay premio?", pregunta Alfonso Arús entre risas. "Puedes participar en una caminata de cinco kilómetros, porque la media de consumo es de 54 horas, así que caminas ese tiempo, que sería un poco el equivalente", le responde Alba Sánchez. Algo que parece no entusiasmar del todo a Tatiana Arús: "Me encanta que, además de estar un mes sin redes, tengas que salir a caminar".

"Qué listos, que lo han hecho en febrero y no en enero, que es más corto", bromea Marc Redondo. "Febrero ya es un mes soso, ¿nos quieren hundir?", zanja entre risas Alfonso Arús.

