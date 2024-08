"Yo no sé que voy a hacer. Hoy me hice cinco pruebas de embarazo y las cinco salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con cinco hijos", lamenta una joven que llora a lágrima viva en un vídeo que, por motivos obvios, no ha tardado en hacerse viral.

Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar y una de las más aplaudidas es la del conocido tuitero Guille Martín (@Farmaenfurecida).

"Una cosa te digo como farmacéutico: si te has hecho cinco test de embarazo y has dado positivo cinco veces y crees que estás embarazada de cinco niños, hazte alguno más, que a lo mejor vienen 'decillizos'", le recomienda sarcásticamente.

"Compra 10, 15 o 20 más hasta que alguno dé negativo. Y, sobre todo, cómpramelos a mí", le recomienda. "No podemos evitar que se reproduzcan, por lo menos vamos a sacar tajada", se justifica ante su audiencia.