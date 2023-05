Alfonso Arús alucina al saber que Jota Peleteiro ha cambiado el tatuaje que tenía de la cara de Jessica Bueno por el rostro de un gorila. "Me he quedado estupefacta", destaca Tatiana Arús, que afirma que ha tenido que ir a mirar la imagen: "De cambiarlo a tener la mala leche de hacerte un gorila en la cara de tu ex...".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "lo malo será si se quiere hacer la cara de su nueva novia tendrá que hacerlo a partir del rostro de un gorila". "Tendrá que hacer el láser", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús afirma que, después de cotillear el perfil del tatuador, ha visto que tatúa varios gorilas: "Es una maravilla lo que hace".