Josemi critica la casa de un influencer en el programa radiofónico 'Más de uno' tras ver un reportaje en la revista 'Hola'. "La casa tiene poco pasado y futuro se le ve un poquito incierto, ósea que la casas del influencer no es para copiar", opina el tertuliano, que le preguntan por qué no le gusta. "No personalidad ninguna, es todo feo, todo feo", critica Josemi.

"Me encanta porque cuando se le pide un resumen acaba diciendo 'feo, todo feo'", destaca Alfonso Arús. David Broc piensa que no se puede pedir a Josemi que le guste la casa de un influencer, a lo que el presentador le responde que tampoco se puede pedir lo contrario. "Me gustaría que opinara de las fotos de los reportajes de casas del Hola que son del marqués de no sé donde, que son como palacetes", comenta María Moya que piensa que son las que le gustan al tertuliano del corazón.

El conductor del programa advierte del peligro que es dejar entrar a una revista del corazón a casa por lo que puedan criticar, mientras que a Angie Cárdenas le parece una falta de intimidad. Los aruser@s comentan que da igual que esté bien o mal la casa porque la van a criticar igual. "Si es muy bonita seguro que dicen que es alquilada", reconoce el presentador. "Si dices que solo hay un baño dicen que pobres, si hay diez dicen para que quieren tantos", añade Marc Redondo.