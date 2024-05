Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s las críticas de Josemi "al comportamiento de Isabel Pantoja". "Es una tía rara porque no tiene otro nombre", afirma Josemi, que recuerda la única vez que coincidió con ella: "Yo solo cené una vez con ella en un restaurante en Sevilla y ya no me pareció clara".

"Pero, fíjate hasta dónde puede llegar que ya no fue a la Primera Comunión del nieto", reflexiona Josemi, que critica que adoptó a Isa Pantoja, para luego no ocuparse de ella: "Adoptó a esta niña... pero, ¿para qué adoptas niños si luego no te ocupas de los niños ni de los hijos de los niños?". Tras escucharle, Alfonso Arús afirma que "es un zasca de los que duele": "Que es rara es subjetivo, pero que diga que no tiene sentido adoptar para luego acabar así, es una crítica que duele".

Por su parte, Angie Cárdenas manda un rotundo mensaje a Isabel Pantoja: "Hay cosas muy extrañas porque si tú tienes una mala relación con tu hija, el niño no tiene ninguna culpa, tienes que ejercer de abuela".