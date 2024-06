Alfonso Arús reproduce unas polémicas declaraciones de Josemi en los micrófonos de Onda Cero. El tertuliano da una respuesta muy controvertida cuando le preguntan su opinión sobre las personas que se dejan una parte del pelo larga para luego tapar la calvicie. "Son enfermos mentales, perdoname, eso es gente enferma, porque si no, no me lo explico", declara el periodista, que se pregunta "¿No hay nadie en la familia que le diga no hagas eso nunca?"

En el plató de Aruser@s opinan que el tertuliano de radiofónico y televisivo se pasa con la comparación que hace. Òscar Broc piensa que no es muy estético dejarse crecer el pelo para tapar una calva y María Moya expone que hay muchas personas que lo hacen para tapar entradas.