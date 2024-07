Josemi carga contra Edmundo Arrocettras su entrevista en la revista 'Diez minutos'. "La portada de Edmundo Arrocet es una portada indecente porque ahora este señor pretende cobrarse una deuda", declara el colaborador en el programa 'Todos los días' de Castilla y León Televisión.

"Yo lo que creo que debe pagar es a Hacienda, como hacemos los demás, los demás declaramos de que vivimos, no estamos residiendo fuera y viniendo aquí cada 'x' tiempo", manifiesta Josemi, que asegura que "es un señor que no tiene el más mínimo interés" Alfonso Arús destaca que Josemi siempre dice que Bigote Arrocet no tiene ningún interés pero siempre le hacen hablar sobre él, mientras que David Broc opina que le dedica un buen rato para contar todas las historias.

Òscar Broc opina que el tertuliano deja hecho polvo a Arrocet. "Lo del dinero que le prestó a Teresa, al final, es lo que está trayendo mucha cola, pero bien que vivía allí con ella", piensa María Moya. Por su parte, Angie Cárdenas dice no saber que alquiler le cobraba Teresa Campos a Edmundo Arrocet, aunque piensa que vivía gratis allí.