"El rosario de 'zascas' de Edmundo Arrocet", así se presenta Alfonso Arús el siguiente vídeo de los múltiples 'dardos' que dedica Bigote Arrocet a las Campos en una entrevista en exclusiva para la revista 'Diez minutos'. El humorista opina sobre el embarazo de la nieta de María Teresa Campos, Terelu Campos, Carmen Borrego y sus últimas polémicas.

"Su madre y su tía venden hasta cuando respiran. Tiene buenas maestras. Ha sucumbido a la vida fácil", dice el humorista sobre Alejandra Rubio. Arrocet carga también contra las hermanas Campos, Terelu y Carmen, comentando que, "presionaron para echar a Gustavo", porque, "les molestaba el sueldo que tenía". "Los sábados Gustavo tenía que llevar el jamón a casa de Carmen y el marido ni le saludaba", asegura Arrocet.

"Si no me devuelven los préstamos que hice a Teresa, reclamaré judicialmente", deja claro el humorista en la entrevista que añade que, "si Teresita viviese, estaría sufriendo mucho. No le gustaba que sus hijas fueran a Platón a contar intimidades".