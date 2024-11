Jordi González critica duramente a los influencers que han ido a ayudar a Valencia tras el paso de la trágica DANAque ha dejado más de 200 muertos. "Hemos regañado a esos seres que se llaman influencers, que llegan a las 13 horas a Valencia, se sacan un montón de fotos con barro y gente pasándolo mal, y a las 19 horas están en Madrid posteando esas fotos", critica el periodista.

"Eso, además de feo y ruin, es muy chabacano y no merece ser aplaudido", destaca el presentador, que manda un mensaje a los seguidores de esos influencers: "Si le has dado 'like' a esas fotos, quítalo, no se lo merecen". Alfonso Arús afirma que "siempre quedará la duda del tiempo que pasa la persona, de verdad, ayudando" y destaca que no hay ningún tipo de garantía "más allá de lo que aparece".

Sin embargo, el presentador de Aruser@s destaca que "no se puede generalizar": "Hay gente que lleva una semana y otra que solo va cinco minutos".