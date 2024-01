No ha habido entrega de premios en la que Jeremy Allen White no se ha llevado algún galardón y es que el protagonista de 'The Bear' está arrasando. Y no solo en su vida profesional, a nivel personal al actor también le va muy bien tras confirmarse su relación con Rosalía. El actor y Rosalía se han convertido en la nueva pareja de la que todo el mundo habla después de salir a la luz sus fotografías besándose en la calle.

Ahora, para sorpresa de todos, Jeremy Allen White ha lanzado un inesperado guiño a su novia con un detalle en su look en los Critics Choice Awards. Y es que el actor apareció con un broche en forma de amapola igual al que llevó Rauw Alejandro a los Latin Grammy en 2022. Puedes ver el momento y el análisis en el plató de Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia.