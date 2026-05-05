Una psicóloga advierte sobre las relaciones: "No busques a tu mejor amiga en tu pareja, porque te vas a pasar toda tu relación frustrada"

La psicóloga Elizabeth Clapés de que "la pareja no puede serlo todo" y Alfonso Arús se acuerda en Aruser@s de aquellos que dejan a sus amigos o amigas de lado en el momento en el que empiezan una relación sentimental.

"Tu pareja no puede tener la empatía de tu mejor amiga, cuidarte como tu madre, protegerte como tu padre, conocerte como tu hermano y encima darte el amor de la manera en la que tú lo quieres recibir de tu pareja", explica la psicólogaElizabeth Clapés en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s en su sección 'Top expertos'. "No busques a tu mejor amiga en tu pareja porque te vas a pasar toda tu relación frustrada", añade. Alfonso Arús cree que tiene toda la razón y se acuerda de quienes prescinden de otras compañías cuando comienzan una relación sentimental. La clave para Angie Cárdenas es encontrar el equilibrio entre la pareja, los amigos y la familia.

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