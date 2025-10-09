Jennifer Lopez recuerda sus vídeos más embarazosos en sus conciertos: del bicho "como un helicóptero" a cuando se le cayó la falda

Ahora
Jennifer Lopez recuerda con Jimmy Fallon los momentos más embarazosos que ha sufrido en su carrera: desde el bicho del tamaño de "un helicóptero" que trepó por su cuerpo hasta cuando se le cayó la falda.

Jennifer Lopez ha visitado el plató de Jimmy Fallon durante la presentación de su última película, 'El beso de la mujer araña', la cual produce su exmarido Ben Affleck. La cantante ha respondido a los momentos más embarazosos que ha sufrido a lo largo de su carrera, como cuando se quitó de encima a un bicho "del tamaño de un helicóptero" en pleno concierto.

"Noté que algo pasaba, pero pensaba que era un bicho pequeño que volaba", ha contado Lopez, que ha recordado que notaba "a sus patitas que subían".

Por otro lado, el presentador también le ha preguntado sobre el momento en el que se le cayó una falda en pleno concierto. "No era parte del show", ha confesado Jennifer Lopez, que ha explicado que le hicieron el look ese día: "Cuando estaba en el escenario, simplemente, todo cayó a trozos". "Gracias a dios llevaba ropa interior debajo", ha destacado la también actriz.

