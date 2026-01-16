Ahora

Tras ver una película de ambos

Matt Damon desvela que su mujer se fijó antes en Ben Affleck que en él: "Le pregunté si se había equivocado de persona"

"Su mejor amiga pensó que yo era el guapo y ella (su mujer) pensó que lo era Ben Affleck", ha desvelado Matt Damon después de saber que su mujer se fijó antes en su mejor amigo cuando les vio por primera vez en una película.

Matt Damon desvela que su mujer se fijó antes en Ben Affleck que en él: "Le pregunté si se había equivocado de persona"

Matt Damon y Ben Affleck han presentado su nuevo película, 'The Rip', y durante un podcast, Mat Damon ha desvelado una divertida anécdota con su mujer, Luciana Bozán Barroso.

"Conocí a su mejor amiga del colegio y me contó que las dos habían ido juntas a ver 'Good Will Hunting'", la película en la que salían juntos, ha contado Mat Damon, que ha desvelado: "Su mejor amiga pensó que yo era el guapo y ella (su mujer) pensó que lo era Ben Affleck".

"Entonces me lo confesó y le pregunté si se había equivocado de persona", ha destacado entre risas el conocido actor delante de su gran amigo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Machado confía en Trump para la "libertad de Venezuela" tras una reunión en la que le ha entregado el Nobel de la Paz y pese al respaldo de EEUU a Delcy
  2. Groenlandia se convierte en el centro de la geopolítica mundial con EEUU, Europa y Rusia mirando hacia la isla
  3. Julio Iglesias niega las acusaciones de agredir sexualmente a sus trabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. "Bomba a las 9:30": la broma de un pasajero que activa un caza francés y termina en aterrizaje de emergencia en Barcelona
  6. Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle