Matt Damon desvela que su mujer se fijó antes en Ben Affleck que en él: "Le pregunté si se había equivocado de persona"

"Su mejor amiga pensó que yo era el guapo y ella (su mujer) pensó que lo era Ben Affleck", ha desvelado Matt Damon después de saber que su mujer se fijó antes en su mejor amigo cuando les vio por primera vez en una película.

Matt Damon y Ben Affleck han presentado su nuevo película, 'The Rip', y durante un podcast, Mat Damon ha desvelado una divertida anécdota con su mujer, Luciana Bozán Barroso.

"Conocí a su mejor amiga del colegio y me contó que las dos habían ido juntas a ver 'Good Will Hunting'", la película en la que salían juntos, ha contado Mat Damon, que ha desvelado: "Su mejor amiga pensó que yo era el guapo y ella (su mujer) pensó que lo era Ben Affleck".

"Entonces me lo confesó y le pregunté si se había equivocado de persona", ha destacado entre risas el conocido actor delante de su gran amigo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.