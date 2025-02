Melody responde a Jedet tras su comentario en los Goya: "Me encanta ponerme alarmas, pero, sobre todo, posponerlas"

La cantante Melody y Jedet protagonizaron un curioso momento durante la alfombra roja de los Goya. La representante de España en la próxima edición de Eurovisión no dudó en cantar frente a la prensa su canción, 'Esa Diva', 'colándose', sin querer, en algunas entrevistas. La actriz e influencer reaccionó ante las cámaras a los cantos de Melody mientras estaba siendo entrevistada. "¿Puede dejar de cantar? Cada vez que voy a decir una frase sale cantando de algún lado. Es como cuando pospongo la alarma y sale otra vez", afirmó Jedet.

A pesar de ello, la actriz no dudó en aclarar después su comentario, explicando que Melody la estaba "desconcentrando hablando y se metía todo el rato por los micros de todos". "Entonces lo dije pero fue una cosa graciosa, solo se han ofendido los fans", afirmó. "Amo a Melody desde que era una niña con los gorilas, por dios", añadió.

Melody no ha dudado en responder, de manera muy divertida, al 'dardo' de la actriz demostrando que tiene mucho humor. La artista ha publicado un vídeo en sus perfiles de redes sociales en los que simula que está siendo entrevistada y sus respuestas son versos de 'Esa diva'. Además, no olvida el comentario de Jedet que la compara con una alarma.

El reportero le pregunta si es una mujer madrugadora y la cantante responde: "Me encanta ponerme alarmas. Pero, sobre todo, lo que más me gusta es posponerlas... eso de levantarme a la primera no, que suene". La 'entrevista' concluye cuando Melody pregunta al reportero si no la va a hacer cantar. Algo que deja contrariado al chico. "Bueno... cántame", responde él. "Pues ahora no te canto", termina el vídeo.