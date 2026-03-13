Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez en la Semana de la Moda de Roma: "Parece italiana"

Georgina Rodríguez ha acudido al desfile de Valentino en la Semana de la Moda de Roma, donde ha coincidido usando el mismo bolso que Chiara Ferragni. Puedes ver su look en este vídeo.

Georgina Rodríguez no se pierde un evento. Esta vez, la pareja de Cristiano Ronaldo ha viajado hasta Italia para disfrutar del desfile de Valentino en la Semana de la Moda de Roma. Y es que la firma de lujo ha celebrado un exclusivo desfile en la ciudad italiana después de no acudir a la Semana de la Moda de París.

"La vemos consolidándose como uno de los reclamos", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús destaca que "Georgina Rodríguez parece italiana". "El cuerpo es italiano y la cara también", resalta Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús explica que, además, la modelo tuvo "que lidiar con la incesante lluvia".

Y es que, además, Rodríguez lucía unos zapatos transparentes con los que le costaba más. "Lo ideal sería llevar unas botas de agua con tacones, les metes cuatro Swarovski y ya lo tienes", afirma Alfonso Arús. Por último, Chiara Ferragni acudió con el mismo bolso que Georgina Rodríguez, pero algo más colorido.

"Me recuerda a los zapatos de Trump, que todos van igual", afirma el presentador de Aruser@s, que insiste en que "los políticos de Trump van todos con el mismo zapatos y aquí las modelos con el mismo bolso": "No me gusta, donde no hay exclusividad...". "Yo ni regalado me lo pondría, si voy igual que todo el mundo, no", concluye Alfonso Arús.

