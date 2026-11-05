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Así es el "arca de Noé de los vegetales" que Noruega guarda por si llega el fin del mundo

Con un millón y medio de semillas, de hasta 6.500 especies diferentes, este almacén a -18 grados situado en Noruega se prepara para las grandes emergencias.

Así es el "arca de Noé de los vegetales" que Noruega guarda por si llega el fin del mundo

Un estadounidense ha creado el almacén del fin del mundo, un lugar que guarda provisiones para afrontar grandes emergencias. Situado en Noruega y a una temperatura de -18 grados, alberga un millón y medio de semillas de hasta 6.500 especies diferentes de plantas, frutas y hortalizas.

"En una hecatombe mundial, sería como una especie de arca de Noé, pero a nivel vegetal", explica Alba Sánchez en el plató de Aruser@s.

Según cuenta la colaboradora, una de las últimas incorporaciones a esta reserva han sido semillas de olivo. "Pues como tengamos que esperar a que salga el olivo...", ríe Angie Cárdenas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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