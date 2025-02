Eva Soriano, a la moda del pantalón de tiro bajo: "No me quiero poner esa mierda, quiero envejecer con dignidad"

"No me da la gana, no me quiero sentar y que se me vea la rabadilla del culo porque ya estoy mayor", dice la humorista Eva Soriano, que critica la moda del pantalón de tiro bajo en su programa 'Cuerpos Especiales'.

Hay modas que es mejor que no vuelvan y Eva Soriano, la presentadora de 'Cuerpos Especiales', lo tiene claro: el pantalón de tiro bajo. Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el 'zasca' de la cómica que ha desatado la risa entre los colaboradores.

A sus 34 años, la humorista "se niega" a ponerse unos pantalones de tiro bajo. "No me da la gana, no me quiero sentar y que se me vea la rabadilla del culo porque ya estoy mayor", critica la cómica, a quien le parece "una mierda esa moda". "Quiero tener la lumbar calentita, no quiero lleva run 'crop top' y un pantalón de tiro bajo y parecer una barriguitas, ¡no quiero eso!", bromea y reclama que quiere "envejecer con dignidad".

Las tertulianas de Aruser@s están de acuerdo con Eva Soriano. Entre ellas, Alba Gutiérrez recuerda la fiebre de los 2000, pero señala que 25 años después ya "queremos el tiro alto".