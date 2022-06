Fran Perea ha incendiado las redes sociales al compartir un vídeo donde ha grabado la conversación de WhatsApp con sus compañeros de Los Serrano. Veinte años después de que acabase la serie de Daniel Écija y Álex Pina, el mensaje de voz del actor dice lo siguiente: "Me acabo de dar cuenta de que cumplimos 20 años y me he acordado de vosotros. Tengo una propuesta que haceros".

Con su mítica canción 'Uno más uno son 7', la que también protagonizaba la cabecera de la serie, se van viendo en pantalla los mensajes de su familia en la ficción:

"Guille brother (Víctor Elías): Cuenta conmigo.

Lucía (Belén Rueda): Sí a todo.

Eva (Verónica Sánchez): Familia, ¡¡cuánto tiempo!! Claro que sí, sea lo que sea es un sí.

Diego (Antonio Resines): Claro que sí, hijo. Saco la escobilla y lo celebramos.

Teté (Natalia Sánchez): ¡Me apunto! ¡Qué ilusión!

Currito (Jorge Jurado): 20 años, qué ilusión, claro que sí".

Fran Perea, Marcos Serrano en la ficción, no ha parado de recibir respuestas con el mismo mensaje: "Queremos reencuentro". A pesar de haber contestado a muchos de los mensajes de sus seguidores, en ninguno se moja con una respuesta clara. Lo que sí que ha hecho esta conversación de WhatsApp es avivar los recuerdos de la serie que se estrenó en 2003, reuniendo a muchas familias en el sofá, como ellos mismos aparecen en su foto de grupo.

Además, el actor ha añadido un comentario en su publicación: "Después de 20 años seguimos sin saber sumar, pero sí que contamos con familia y amigos que se unen al viaje. ¿Te vienes?".