Iñaki Urrutia, sobre la poca empatía en el transporte público: "Querer tener razón no implica tenerla"

El cómico Iñaki Urrutia denuncia la "falta de empatía y educación" con una anécdota vivida en el cercanías: "Empatía no tienes, lo que tienes es una hostia".

El cómicoIñaki Urrutia, habitual entre los 'zasqueadores' de Aruser@s, ha atacado a los que tienen poca empatía cuando utilizan el servicio público.

El humorista habla desde su propia experiencia, recordando lo que le sucedió un día que tuvo que coger el cercanías. "Vi una bronca porque un tío había puesto los pies en el asiento de enfrente y un señor le estaba recriminando el comportamiento", comenta Urrutia, que señala cómo el hombre que puso los pies "montó el pollo porque quería tener razón".

"Una cosa: querer tener razón no implica tener razón", advierte el cómico, que asegura que lo que falta es "educación y empatía". "Empatía no, pero lo que tienes es una hostia", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la reflexión de Urrutia. "Lamentablemente, hay mucha gente así", confiesa Alfonso Arús.