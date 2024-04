El influencer @brianzaballos revoluciona YouTube con sus contenidos de "una vida fitness", explica Alfonso Arús en Aruser@s. "Siempre le recuerda a su comunidad la importancia de comer sano y hacer ejercicio", añade Hans. El colaborador hoy lleva al programa un vídeo de este creador de contenidos para lanzarle un reto a su compañera Rocío Cano (alias 'Pifostio').

"Hay que caminar 100.000 pasos en un día", anuncia el tertuliano antes de dar paso a las imágenes. "Es una locura, ¿eh? Te lo juro que no puedo más, tío", dice a cámara Brian. "Mis pies no tiran más, tío. Estoy frito", asegura, pero poco después descubre que al fin él y su acompañante (que se ha tomado tres ibuprofenos) lo han conseguido.

"Me duelen los tendones de las piernas", cuenta, para después recomendar a sus seguidores que nunca hagan algo así. "Si 'Pifostio' lo quiere probar, yo me voy con ella a grabarlo", insiste Hans, aunque haya visto las consecuencias de esta 'hazaña'. Pero Cano no se amilana.