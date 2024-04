Una nueva red social que genera por IA 'me gusta' y comentarios positivos a tus publicaciones llega a Aruser@s y en plató reflexionan sobre la hipocresía y la sinceridad, deteniéndose sobre todo en esta segunda palabra y su vertiente más desgarradora. "'Pifostio' siempre saca lo malo de la persona que tiene enfrente", suelta de pronto Alfonso Arús, dejando vendida a su colaboradora, Rocío Cano, que recibe este comentario como una ofensa.

"No, yo no saco lo malo, saco también lo bueno, lo que pasa es que soy sincera", se defiende ella. "Bueno, sincera para lo malo", insiste el jefe. "Tú dices: 'mira qué bien te queda el peinado que yo nunca luciría'. Ya estás diciendo que no".

Angie Cárdenas saca más trapos sucios. "Perdona, a mí me dijo: '¡qué mono este conjunto! Aunque yo nunca me lo pondría', y ahora, cuando lo estabas diciendo, estaba señalando a Patricia (Benítez)".

"Bueno, te lo puedo decir si quieres abiertamente. Ese jersey, lo luces bien, pero yo nunca me lo pondría", le suela 'Pifostio' a su compañera que devuelve la pelota con un buen revés. "Pues perfecto. Es que este color a las rubias no les queda bien".

Tatiana Arús también tiene algo que aportar. "Además, depende de cómo le respondas te dice 'uy, no te pongas así, ¿eh?'". "Encima de que os digo la verdad... ¡pues no preguntéis!", se molesta ya ella. "¡Pero si no preguntamos! Lo peor del caso 'Pifostio' es que nadie te pregunta".