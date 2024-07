"¿Los jóvenes están romantizando vivir en zulos?", se preguntaba Alfonso Arús, antes de reproducir el vídeo principal de esta noticia en el que la creadora de contenido @kaludiamunillat crítica la romantización de la precariedad. "Tengo 30 años y vivo sola en Madrid", comienza explicando la joven, que expone "me parece muy heavy cómo los jóvenes romantizamos la precariedad".

La chica cuenta que paga 500 euros al mes por un piso de pocos metros cuadrados en el que puede tocar el techo con la mano. "La casera, cuando me lo enseñó, me dijo: 'Entiendo que no te lo quieras quedar, es superincómodo... pero bueno tú verás'", narra la joven, que recuerda que la mujer se quedo flipando cuando le dijo que se lo quedaba.

Ella recuerda que cuando lo vieron sus amigos le criticaron porque era un piso muy pequeño y le dijeron que vivía en un zulo. "Ahora han cambiado las tornas, todo el mundo le parece maravilloso y me dice la suerte que tengo y lo poco que pago", expone.

En el plató, todos los tertulianos estuvieron muy de acuerdo con la joven. "Lo que hace años parecía ridículo, ahora es hasta espacioso", criticaba Alfonso Arús, que ironizaba: "¡Oye qué privilegiada vives en un loft de 10 metros cuadrados con mucha luminosidad!".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.