Una influencer cuestiona el "valor de la amistad" por no recibir una felicitación en redes: "Me preocupa"

"La vida no son solo las redes, es más que una historia de felicidades", critica una chica, tras ver la cantidad de jóvenes que se "preocupan" por recibir "apoyo" de sus amigos el día de su cumpleaños.

"¿Qué le preocupa hoy en día a la gente joven el día de su cumpleaños?", pregunta Alfonso Arús a los colaboradores, antes de presentar el viral que ha creado un intenso debate en el plató.

Una fecha que debería ser de celebración y alegría esconde muchos "peros". Según apunta la creadora de contenido '@abrilru_', lo que más "inquieta" a los jóvenes es "no recibir apoyo de sus amigos por redes".

"Acabo de ver un video de una chica que estaba triste porque nadie había subido una historia con ella el día de su cumpleaños; me preocupa que la gente se tome tan en serio las redes sociales", señala la joven en el viral. "La vida no son solo las redes sociales, es más que una simple foto de felicidades; si para ti es ese el valor de la amistad, tienes que reflexionar", critica la influencer.

Desde el plató de Aruser@s, para Alfonso Arús los aniversarios parten de "un punto egocéntrico con o sin redes". "Eso sí, desde que existen es mucho peor", asegura el presentador del programa. Por su parte, a Angie Cárdenas le parece "terrible" que todo se determine por las redes: "Si no, parece que no has existido". "Menos es más, hay que querer en la intimidad", zanja la colaboradora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.