Un primer cumpleaños para olvidar: así reacciona un bebé cuando su familia destroza su tarta

De la alegría y las palmas a llorar desconsolado en menos de un segundo en el mejor día de su vida: su primer cumpleaños. Aquí puedes ver el divertido viral emitido en Aruser@s Weekend.

Un primer cumpleaños para olvidar: así reacciona un bebé cuando su familia destroza la tarta

Hay muchos niños queno quieren saber nada de su cumpleañosy otros, en cambio, lo viven al máximo, como es el caso del bebé de este viral. Sin embargo, la torpeza de su madre tras presentar la tarta lo ha convertido en un auténtico desastre de día.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, el bebé contempla la llegada de una espectacular tarta verde, decorada con mucho amor y con una vela en el centro que representa su primera vuelta al sol. El niño mira con asombro y aplaude con energía al ver cómo se acerca.

De pronto, la mamá apoya el pastel y la mesa vence, tirando el impresionante postre al suelo. El bebé, disgustado, comienza a llorar sin parar.

Desde luego, el próximo cumpleaños su familia irá con más cuidado.

