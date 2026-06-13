Inés García, Ana Pelayo o Paddy Noarbe: así son las 'WAGS' de La Roja

El foco mediático no solo se centra en los futbolistas de la Selección Española, que juegan este lunes su primer partido de la competición contra Cabo Verde, sino que apunta directamente a las WAGs, 'wives and girlfriends', las mujeres y novias de estos deportistas que también son figuras públicas.

Tras el comienzo de la esperada Copa Mundial de Fútbol, deporte y redes sociales parecen estar más unidas que nunca. El foco mediático no solo se centra en los futbolistas de la Selección Española, La Roja, que juegan este lunes su primer partido de la competición contra Cabo Verde, sino que apunta directamente a las WAGs, 'wives and girlfriends', las mujeres y novias de estos deportistas que también son figuras públicas.

Y es que mucho se habla de ellos, pero poco de ellas. Detrás de estos futbolistas hay creadoras de contenido, ingenieras o expertas en medicina. Por su parte, Paddy Noarbe y Marcos Llorente forman un matrimonio consolidado y ahora ella es una creadora de contenido especializada en estilo de vida saludable.

La novia de Lamine Yamal, Inés García, ha ganado una gran popularidad en redes sociales con tan solo 21 años: supera el millón de seguidores. Quien también muestra su día a día en las plataformas es Ana Pelayo, que tiene una relación con Gavi desde 2024.

Marc Cucurella comparte su vida con Claudia Rodríguez, una creadora de contenido con la que tiene tres hijos. En paralelo, Rodri Hernández y Laura Iglesias se conocieron en la universidad y ahora ella es médico: se prepara para ser cirujana. Laura comparte la rama sanitaria con Ainhoa Larrauri, que también es médico y madre del hijo que tiene con Mikel Oyarzábal.

Tras conocerlas un poco más con imágenes recopilatorias, Nuria Roca ha indicado en La Roca que "hay perfiles de todo tipo", a lo que Juan del Val ha añadido que "hay mucha más influencer y creadora de contenido que médicos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido