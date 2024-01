El 44% de los hombres opina que la igualdad ha ido demasiado lejos y los discrimina. Es una de las principales conclusiones de la primera encuesta monográfica sobre Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género que publica este lunes el CIS y que destaca que el 67,2 % de las mujeres cree que las desigualdades de género son "bastante grandes o muye grandes", mientras que el porcentaje se reduce al 48,2 % de los hombres encuestados.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s cómo todavía el machismo sigue imperando en la mentalidad de muchas personas al mostrar un vídeo viral en el que un hombre prohíbe contestar a su mujer a la pregunta de un reportero sobre la igualdad. "Le estoy preguntando a ella", afirma el reportero cuando el hombre interrumpe la conversación con la mujer al decir que ya contesta él. Incluso, le dice a su mujer que no conteste ante lo que a la señora le sale una risa nerviosa y afirma que la igualdad "es igual para todos".

Sin embargo, el hombre sigue interrumpiendo y el reportero le insiste en que le está preguntando a su mujer, no a él. "Sí, pero como yo no creo en la igualdad, no le dejo contestar", afirma sin ningún tipo de vergüenza el hombre en unas machistas y polémicas declaraciones que indignan al plató de Aruser@s. "Encima, delante de una cámara, sin cortarse un pelo", afirman en el plató, donde se preguntan cómo se comportará el hombre en su casa si ya actúa así delante de una cámara.