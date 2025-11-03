La emotiva historia de la perrita que supera la depresión gracias a la compañía de niños en la escuela

El cariño de los más pequeños ayudó a esta perrita a superar la depresión, según desvela Alfonso Arús en Aruser@s: aquí puedes ver cómo la compañía de niños cambia el ánimo del can.

En los 'Super Olé' de Aruser@s, Alfonso Arús presenta un conmovedor vídeo que muestra la historia de superación de una perrita diagnosticada con depresión.

Según cuenta el presentador del programa, los expertos apostaron por mejorar su estado emocional integrándola en un aula de niños de una escuela, donde pudiera recibir el cariño y la atención constante que necesitaba.

"En las imágenes vemos cómo la perrita intenta darles la mano", comenta el colaborador Hans Arús, destacando la conexión que se genera entre los animales y los pequeños.El tertuliano Arthur Arús, por su parte, asegura que la interacción puede resultar beneficiosa para ambas partes: "Muchas veces a los niños también se les cambia el humor cuando están con perros".

