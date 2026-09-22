El 'zasca' de Tatiana Arús a Angie Cárdenas tras quejarse de los que no responden: "¡Lo dices tú, que tardas 300 días!"

Hay personas que responden a los mensajes al instante y otras que los leen, piensan "luego contesto" y aparecen cuatro días después. En Aruser@s analizan qué hay detrás de este comportamiento.

¿Qué pasa con la gente que no responde los mensajes? En Aruser@s se han hecho esta pregunta después de que un estudio haya analizado las razones por las que algunas personas tardan tanto en contestar.

Porque hay dos tipos de personas muy fáciles de identificar: las que responden inmediatamente, estén haciendo lo que estén haciendo, y las que leen el mensaje, piensan "ahora contesto" y cuatro días después siguen sin hacerlo. "Tardar en contestar un mensaje no significa necesariamente que pases de la otra persona, sino que responde a diferentes formas de gestionar la comunicación y las relaciones sociales digitales", explica Paula Silvestre.

"Lo óptimo sería pensar que se le ha olvidado, pero a muy poca gente le pasa esto", señala Alfonso Arús, porque cuando pasan las horas y no llega respuesta, la cabeza empieza a sacar sus propias conclusiones: "Están pasando de mí". "A mí, si me dicen que se le ha olvidado, es que le importa tres pepinos", sentencia Angie Cádenas, una afirmación que provoca la risa de Tatiana Arús: "¡Lo dices tú, que tardas 300 días en responder!¡Qué jeta!".

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