Iñaki Urrutia carga contra la moda de los candados del amor: "Tú y 10.000 idiotas más vais a hundir el puente"

En los 'zascas' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra la critica del humorista Iñaki Urrutia a la costumbre de colgar candados en puentes como símbolo de amor eterno: una práctica cada vez más extendida y dañina para el patrimonio urbano.

Si sois viajeros, habréis visto en más de una ocasión los famosos candados colocados en diferentes puntos de la ciudad como símbolo de amor duradero entre los enamorados que lo ponen. Una práctica contra la que ha cargado el cómicoIñaki Urrutia.

"Basta ya con la tontería", comienza contundente el humorista. "Se te ocurrió que estabas enamorado de Marisa y lo querías colgar en un puente de la época industrial precioso y metálico y se va a hundir porque tú y 10.000 idiotas más que te han seguido han colgado un candado en un puente", asegura entre risas Urrutia, dejando claro que "muchas veces" el final termina "no siendo feliz". "Y además, ahora, ya no estás con Marisa, ¡supéralo!", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos se preguntan cuántos de esos candados ya no tienen el mismo significado. "Y encima muchas veces haces la imagen épica de tirar la llave al río", ríe Tatiana Arús.

