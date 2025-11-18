Ahora
Alfonso Arús, al ver a Rosalía enseñando a cantar 'La Perla' a Jimmy Fallon: "Ha estado a punto de decir 'es una perra'"

Rosalía ha arrasado en el programa de Jimmy Fallon, al que, incluso, ha enseñado a cantar en español 'La Perla', su exitoso tema con dardos a sus exparejas. Puedes ver los mejores momentos en este vídeo.

Rosalía no ha dejado a nadie indiferente al visitar el plató de Jimmy Fallon, un presentador que, además, se anima con todo. En este caso, la artista española le ha enseñado a cantar en español uno de los temas más exitosos de su último disco, 'Lux'. Se trata de 'La Perla', la canción con la que la catalana lanza varios dardos a sus exparejas, entre las que se encuentran Rauw Alejandro y C. Tangana.

"Muy buena pronunciación, atreverse a cantar con Rosalía al lado, poca broma", destaca Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús analiza el momento: "Sí, pero ha estado a punto de decir 'es una perra'".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la actuación de Rosalía cantando 'La Perla' en el plató de Jimmy Fallon subida a un montón de colchones y vestida de novia.

