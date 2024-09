Iñaki Urrutia critica a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram a las personas que son novatas en el gimnasio y dicen que no entrenan mucho porque se ponen mazas muy rápido. El humorista comenta que se nota que son mediados de septiembre y se nota que todo el mundo ha vuelto a ir al gimnasio, cosa que le parece bien, pero tiene un mensaje para los nuevos.

"No digáis eso de 'yo lo que quiero es coger músculo, pero no te pases porque yo enseguida me pongo fuerte'", avisa Urrutia, que comenta: "Claro, claro si es que está el monitor ahí 24 horas en el gimnasio y está normal, pero es que a ti te van a dar dos tablas y te vas a poner como Schwarzenegger... tienes una hostia..."

Tatiana Arús apoya lo que dice Urrutia porque reconoce que da mucha rabia cuando pasa eso. Mientras que David Broc es más claro y apunta directamente que "hay mucho flipado".