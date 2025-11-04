El mágico vídeo del ilusionista que recrea la escena de la llegada en paraguas de Mary Poppins con su hija

, un ilusionista estadounidense, ha recreado en su casa y con la ayuda de su hija la famosa escena de la llegada de

"Parece que está volando", comentan en Aruser@s, al ver cómo Justin Flom , un ilusionista estadounidense, ha recreado en su casa y con la ayuda de su hija la famosa escena de la llegada de Mary Poppins.

Un ilusionista ha recreado la mágica escena de la llegada de Mary Poppins con el paraguas con su hija y desde casa. Un emotivo y tierno gesto que ha hecho que las redes y los colaboradores se derritan de amor en el plató de Aruser@s.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, Justin Flom, el ilusionista estadounidense conocido por sus trucos de magia, ha sorprendido a sus seguidores al vestir a la pequeña de la casa de Mary Poppins y recrear la bajada de las nubes, en este caso la bajada del segundo al primer piso de la casa, usando su paraguas como paracaídas.

"El efecto óptico es increíble, parece que está volando de verdad", comenta Óscar Broc. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo crea el truco y el sorprendente resultado que ha dejado a todos sin palabras.

